Харьковские домушники хоть и не отличаются особой оригинальностью, однако наглости им не занимать. На днях злоумышленник обнес квартиру на Салтовке, когда все ее обитатели, в том числе и собака, были дома.

Украденного хватились не сразу

Первые этажи обносятся методом тыка

Портрет вора со временем мало изменился

Всплеска краж не наблюдается

Ирина живет на первом этаже девятиэтажки недалеко от станции метро «Студенческая». Незваный гость пробрался в ее квартиру ночью через открытое окно, когда все семья спокойно досматривала седьмой сон.– У нас в доме камеры видеонаблюдения установлены на пятом этаже – вот они его и засняли. Парень сначала некоторое время сидел на скамейке во дворе. Потом встал и прямиком направился к нашим окнам. Судя по всему, виды имел конкретно на нашу квартиру. Осторожно снял с открытого кухонного окна москитную сетку, бросил ее на землю и опять вернулся на скамейку. Вероятно, выждал некоторое время, дабы убедиться, что все тихо и хозяева не проснулись, – рассказывает женщина. – Потом забрался в окно. Это в было 2.20 ночи. И уже через шесть минут покинул нашу квартиру тем же путем.Семья в это время спокойно спала в своих комнатах – вор туда и не совался.– Обшарил всю кухню, прихватив оставленный на столе мобильный телефон, заглянул в ванную, где разжился косметичкой дочери, и прошел в прихожую, забрав с тумбочки золотые серьги и цепочку, – продолжает Ирина. – Двигался он настолько тихо и осторожно, что даже собака на него среагировала, лишь когда он уже уходил из квартиры – я сквозь сон слышала, что она пару раз тявкнула.Украденного хватились не сразу.– Мы, честно говоря, даже не сразу поняли, что у нас кто-то побывал. Телефон с кухонного стола исчез – наверное, куда-то засунули, а он разрядился. Что золото пропало – не сразу заметили. И только когда обратили внимание, что с окном что-то не так, поняли: у нас побывал вор. Первая мысль была – слава богу, что нас не тронул. Кто знает, как бы он себя повел, если бы кто-то проснулся и вышел из комнаты, – говорит Ирина. – Вызвали полицию, составили протокол. Пройдусь по ближайшим ломбардам, может, увижу наше добро.Начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области Богдан Киричук говорит, что ничего уникального в данном случае нет. Окна первого этажа – излюбленный путь домушников во все времена.– Есть такая категория воров, которые специализируются именно на таких кражах. Правда, далеко не все рискнут забраться в квартиру, наверняка зная, что хозяева дома, даже если они спят. Однако есть такая категория злоумышленников, которых это не останавливает, – рассказывает Богдан Киричук. – Первые этажи, как правило, обносятся даже не по наводке, а методом тыка. Работают как в одиночку, так и группами.Кстати, в группе риска – также квартиры второго этажа, если окна примыкают к козырьку входа в подъезд. А вот последние этажи посещают только самые отчаянные воры. По словам Богдана Киричука, наиболее эффективный способ защиты от воров – решетка на окнах и сигнализация.– Никакая массивная дверь, никакой самый хитрый замок не составит для них труда, – говорит полицейский. – Попадаются умельцы, которые в считанные минуты могут вскрыть любой запор. В расследовании отчасти могут помочь камеры видеонаблюдения, по крайней мере, благодаря им, можно установить точное время совершения преступления. А дальше уже можно собрать показания по другим камерам, если они там присутствуют.По словам Богдана Киричука, работают домушники по всему городу.– Они могут неделю «повисеть» на Салтовке, потом переключаются на Алекссевку или какой-то другой район. Если улов с одного объекта невелик, могут за один раз «обнести» несколько квартир, – предупреждает специалист. – Если в одной квартире взять особо ничего не удалось, не стесняются зайти в соседний подъезд. В основном домушники охотятся за золотом, деньгами, техникой.Портрет вора-домушника со временем мало изменился.– В большинстве своем это наркоманы, как правило, ранее судимые, – говорит правоохранитель.По данным Богдана Киричука, всплеска квартирных краж в Харькове не наблюдается. Более того, даже идет снижение их количества. За январь – июль 2020 года было зафиксировано на 50% квартирных краж меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.– Повлиял карантин, – считает полицейский. – Люди сидят дома, что усложняет злоумышленникам процесс. Причем летом, вопреки бытующему мнению, домушники не особо активизируются, количество квартирных краж не увеличивается.Раскрываемость по этому виду преступлений на сегодняшний день составляет 62%.– В принципе, неплохой показатель – в среднем по Украине он составляет 47%, – замечает Богдан Киричук.