Чиновники Минобразования рекомендуют школам отпраздновать начало учебного года 1 сентября в рамках класса. Во время передвижения по школе все должны быть в масках, но на занятиях их можно снимать.

– Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий, – отметила во время онлайн-толоки от EdCamp заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.По ее словам, формат встреч и проведение 1 сентября могут определить в каждой школе индивидуально.– Это может быть празднование в пределах класса, поскольку там все же меньше людей, – добавила замминистра.Она уточнила, что во время передвижения по школе все должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.– Во время проведения занятий маску можно не использовать…Мы рекомендуем проводить по возможности занятия по отдельным предметам на открытом воздухе, – сказала Любомира Мандзий.Она попросила директоров школ минимизировать передвижение учеников по кабинетам.Чиновница также подчеркнула, что необходимо постоянно проветривать помещения, проводить дезинфекцию, использовать антисептики.Напомним, в конце июля министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в большинстве городов и районов страны дети смогут пойти в школу 1 сентября. Исключение составят только те области, которые попадут в красную зону.