Чиновника Харьковской облгосадминистрации уличили в получении взятки. Детективы НАБУ провели обыски в Департаменте капитального строительства, который возглавляет Андрей Винниченко, а также в управлении топливно-энергетического комплекса и в офисе «Харьковоблэнерго», где полтора года назад работал чиновник.

Детективы Антикоррупционного бюро совместно с коллегами из Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили в получении взятки директора Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации. Андрей Винниченко якобы пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Услуга чиновника обошлась предпринимателю в один миллион триста тысяч гривен. Деньги нашли и изъяли правоохранители в ходе следственных действий. Обыски в облгосадминистрации и «Харьковоблэнерго», где раньше работал Винниченко, продолжались 4 августа до четырех часов утра.– Были проведены следственные действия, обыски, по результатам которых нашли средства – 1,32 миллиона гривен. Деньги изъяты, должностное лицо задержано в соответствии со статьей 208 УПК Украины, – сообщил детектив НАБУ Николай Карась.В облгосадминистрации подтвердили факт задержания директора департамента. Стоит отметить, что Андрей Винниченко – новый человек в администрации. Сюда он пришел весной, после работы в «Харьковоблэнерго». В апреле Винниченко возглавил управление топливно-энергетического комплекса, а с 23 июля, по информации пресс-службы обладминистрации, пошел на повышение и сменил Алексея Белоцкого на должности руководителя Департамента капитального строительства. При этом на сайте ведомства нет распоряжения о новом назначении Винниченко, но его фамилия указана на странице жепартамента. Сейчас НАБУ выясняет, мог ли Винниченко воспользоваться связями в «Харьковоблэнерго» и причастны ли к получению взятки другие должностные лица.– Сейчас выясняются обстоятельства относительно возможной причастности других лиц. На это необходимо время, будет дана правовая оценка и решен вопрос о необходимости проведения других следственных действий и проверки информации следственным путем, – отметил Николай Карась.