В зависимости от рейса украинцам нужно платить от 0,5 до двух долларов за вылет.

Сегодня, 7 августа, в Украине вступил в силу законопроект №2424, принятый во втором чтении в июле текущего года. Этим законом вводится специальная авиационная пошлина для пассажиров.Пассажиры, которые летят в пределах страны, должны заплатить госпошлину в размере 0,5 долларов, а те, кто путешествует международными рейсами, — два доллара.Также, новым законопроектом на законодательном уровне определяются особенности взимания платы за каждую тонну груза, которая прибывает или отправляется из украинских аэропортов. За каждую тонну груза в пределах страны взымаются 2,5 долл, за пределами Украины – десять долларов.Вместе с тем, согласно законопроекту, есть и исключения. Так, специальная пошлина не взымается в случае перелета высших должностных лиц и официальных делегаций стран, во время перевозки гумпомощи из или в Украину в соответствии с актами КМУ.В списке исключения также полеты, которые связаны с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов. Также, деньги за вылет не нужно платить детям в возрасте до двух лет, а также — транзитным пассажирам.