Перед выходными днями вам будет нелишне ознакомиться с новым астропрогнозом.Овен (21.03–20.04)
Вы слишком много сил отдаете работе. Пора менять такое положение дел. Оговорите свое право на личную жизнь. Возможно, даже имеет смысл топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.
Телец (21.04–20.05)
Вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, рискуете наткнуться на беспричинное противодействие.
Близнецы (21.05–21.06)
Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра же – рискуете остаться у разбитого корыта. Завтра вам суждено быть либо победителем, либо побежденным – третьего не дано.
Рак (22.06–22.07)
Стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного. Измените то, что, по вашему мнению, требует изменений, но не слишком усердствуйте.
Лев (23.07–23.08)
Постарайтесь в ближайшее время держаться подальше от больших скоплений людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.
Дева (24.08–23.09)
Дни будут довольно спокойными и даже в чем-то приятными. Может возникнуть лишь одна проблема — будьте осмотрительны с новыми знакомыми, они способны принести неприятности.
Весы (24.09–23.10)
То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимания, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, пока вопрос не стал жизненно важным.
Скорпион (24.10–22.11)
Велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вряд ли удастся – на вас будет возложена большая ответственность. Завтра вы будете склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит.
Стрелец (23.11–21.12)
Сейчас вы меньше всего нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, даже если вас посчитают циником. Завтра могут понадобиться полезные связи.
Козерог (22.12–20.01)
Все, что вы делаете, обязано быть в высшей степени разумным и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами, должны быть сугубо практическими. Прислушайтесь к здравому смыслу.
Водолей (21.01–20.02)
То, что требует дисциплинированности и послушания, сейчас для вас практически невыполнимо. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.
Рыбы (21.02–20.03)
Живите сегодняшним днем, тем более этот период довольно интересен. Нет необходимости строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.