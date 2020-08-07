Перед выходными днями вам будет нелишне ознакомиться с новым астропрогнозом.

Вы слишком много сил отдаете работе. Пора менять такое положение дел. Оговорите свое право на личную жизнь. Возможно, даже имеет смысл топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.Вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, рискуете наткнуться на беспричинное противодействие.Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра же – рискуете остаться у разбитого корыта. Завтра вам суждено быть либо победителем, либо побежденным – третьего не дано.Стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного. Измените то, что, по вашему мнению, требует изменений, но не слишком усердствуйте.Постарайтесь в ближайшее время держаться подальше от больших скоплений людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.Дни будут довольно спокойными и даже в чем-то приятными. Может возникнуть лишь одна проблема — будьте осмотрительны с новыми знакомыми, они способны принести неприятности.То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимания, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, пока вопрос не стал жизненно важным.Велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вряд ли удастся – на вас будет возложена большая ответственность. Завтра вы будете склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит.Сейчас вы меньше всего нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, даже если вас посчитают циником. Завтра могут понадобиться полезные связи.Все, что вы делаете, обязано быть в высшей степени разумным и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами, должны быть сугубо практическими. Прислушайтесь к здравому смыслу.То, что требует дисциплинированности и послушания, сейчас для вас практически невыполнимо. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.Живите сегодняшним днем, тем более этот период довольно интересен. Нет необходимости строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.