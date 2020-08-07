Нардеп высказалась против решения правительства повесить финансирование выполнения карантинных мероприятий на школы и родителей.

"Правительство определилось, как будут работать школы и садики с 1 сентября, и всю ответственность перекладывает на местные бюджеты и руководство учебных заведений. Школы должны самостоятельно покупать антисептики, термометры, санитайзеры, контейнеры для использованных масок. Деньги на это, согласно позиции Министерства образования, должны быть выделены из местных бюджетов.Школы и садики и так катастрофически недофинансированы, в местных бюджетах тоже сейчас не все гладко. На местах просто может не быть средств для закупки этих товаров, то есть эти нормы вынужденно обеспечивать родители за свой счет.Так не должно быть! Закупка моющих средств, антисептиков, бумажных полотенец, дезинфекторов должна происходить исключительно за средства государственного фонда борьбы с коронавирусом. Соблюдение карантинных норм не должно стать финансовой проблемой для родителей", - подчеркнула нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.