В горсовете предложили усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в городском транспорте и ночных клубах.

С таким предложением сегодня, 7 августа, на селекторном совещании с участием членов правительства по внедрению противоэпидемических мер и уровней эпидбезопасности в связи с распространением COVID-19 выступил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.- Для нас это крайне важно, чтобы мы стабилизировали ситуацию в Харькове. Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс. Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро. Мы выполняем все требования, которые должны, и просим подключиться к контролю всех, кто обязан его осуществлять, - подчеркнул Игорь Терехов.Как сообщил в своем телеграм-канале министр Кабмина Олег Немчинов, минист охраны здоровья Украины Максим Степанов отметил, что правительство рассмотрит и учтет это предложение, если власть на местах проконтролирует соблюдение карантина. Например, обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.