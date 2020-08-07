Если усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в городском транспорте и ночных клубах, уровень распространения коронавируса можно снизить.

С таким предложением 7 августа на селекторном совещании с участием членов правительства по внедрению противоэпидемических мер и уровней эпидбезопасности в связи с распространением COVID-19 выступил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.По его словам, городская система здравоохранения работает стабильно и выполняет все необходимые требования, но нужно проводить четкую политику вместе с правоохранительными органами по контролю выполнения ограничительных мер. В итоге, это должно сократить количество заболевших, но при этом не повлиять на работу инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о временном запрете работы ночных клубов, контролю за соблюдением дистанции и мер предосторожности при перевозке пассажиров в горэлектротранспорте и маршрутных автобусах.- Для нас это крайне важно, чтобы мы стабилизировали ситуацию в Харькове. Нам нужно принимать жесткие меры к ночным клубам и перевозчикам в случае, если они нарушают карантинные ограничения. И здесь обязаны действовать правоохранительные органы, иначе мы не остановим этот процесс. Что касается метрополитена, то это основной перевозчик, и мы не видим никаких предпосылок для закрытия метро. Мы выполняем все требования, которые должны, и просим подключиться к контролю всех, кто обязан его осуществлять, - подчеркнул Игорь Терехов.Он отметил, что динамика заболеваемости в Харьковской области прогрессирует, но это, прежде всего, связано с ранним выявлением заболевания.- Люди начали активнее сдавать тесты на COVID-19. Это очень правильно, тогда заболевание легче лечится, а мы отслеживаем реальную картину. Поэтому мы призываем всех людей проходить тестирование при любых недомоганиях, - сказал первый вице-мэр.По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты, раньше в регионе сдавали 1 тыс. тестов в неделю, а сейчас - около 5 тыс.