Систему вступления в вузы по результатам внешнего независимого оценивания поддерживают две трети украинцев. По мнению большинства, ВНО снижает коррупцию при поступлении в вузы и ставит всех в равные условия.

По сравнению с декабрем 2016 года поддержка поступления в вузы с помощью ВНО увеличилась почти на 11% – с 56,6% до 67,4%. Количество тех, кто не поддерживает такую систему, снизилось с 21,8% до 13,6%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале июля Центром Разумкова вместе с Фондом "Демократические инициативы".На западе Украины вступление с помощью ВНО поддерживают 83,4%, против – 3,8%. В центральных областях поддерживают систему 70,5%, против – 15,4%, на юге страны – 59,5% и 12,1% соответственно, на востоке – 52,2% за и 20,7% против.Полностью или преимущественно согласны с тем, что ВНО ставит всех в равные условия, 68,6% опрошенных, в декабре 2016 года так считали 62,6%. Не согласны с таким утверждением 14,2% (в декабре 2016-го – 21,5%).Также большинство опрошенных, 60,4%, считают, что ВНО снизило уровень коррупции при поступлении в вузы, не согласны с этим 18,8%.Наиболее распространено такое мнение в западных областях – 79,1%, наименее – в южных, 35,5%.Опрос проводился с 3 по 9 июля, было опрошено 2022 человека возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.