Пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, намеренного поджога сухостоя или неосторожного обращения с огнем.

"Несмотря на все предупреждения и предостережения спасателей, пожары в природных экосистемах Харьковщины не утихают. Только за последние сутки, 6 августа, пожарно-спасательные подразделения Харьковской области 34 раза привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 16 га. Кроме того, произошло еще 5 пожаров на полях, где горели пожнивные остатки на общей площади более 17 га", - прокомментировали ситуацию в ГСЧС.