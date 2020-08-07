Патрульная полиция в Харьковской области напомнила водителям о необходимости соблюдения скоростного режима.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в Харьковской области, за июль месяц правоохранители составили 4768 протоколов о нарушении скоростного режима."Даже незначительное превышение установленной скорости существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия. Тормозной путь увеличивается, а времени для реагирования на появление препятствия остается меньше", - подчеркнули в ведомстве.В полиции напомнили, что в соответствии с пунктом 12.4 правил дорожного движения Украины, в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км / ч.Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен, а на 50 км/ч - 510 гривен.