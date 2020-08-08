Летом особенно не хочется сидеть в городе – так и тянет проводить время на берегу водоемов и плескаться в прохладной бодрящей воде. Портал Tripmydream составил подборку мест, где это делать особенно приятно. Вашему вниманию – голубые озера Украины.

Черепашинский карьер, Винницкая область

Соленое озеро, Харьковская область

Голубые озера в Олешне, Черниговская область

Радоновое озеро, Николаевская область

Карьер в Базальтовом, Ривненская область

Озеро Задорожное, Львовская область

Всего в сорока километрах от Винницы, в Калиновском районе, расположился Черепашинский карьер – сияющее голубизной чистейшее озеро. В прошлом здесь была болотистая местность и водились черепахи – так и появилось название озера. Позднее на месте болот начали добывать гранит, но в 1990-х годах добычу остановили и карьер залили водой – так образовалось это живописное место.Глубина карьера местами достигает ста метров, но дно неровное, местами мелко, поэтому следует быть крайне осторожными с прыжками в воду со скал. Черепашинский карьер – это место, где на все сто процентов можно слиться с природой. Здесь можно купаться, загорать, играть в пляжные игры, устроить пикничок, а вот на развлекательную инфраструктуру особо не надейтесь – ее здесь нет.В 1960-х годах ученые начали исследовать местность на предмет наличия в ее глубинахнефти и газа под слоем подземной соли. В селе Антоновка Кегичевского района начали бурить скважину, но в результате из скважины начал бить фонтан газа, который очень долго не удавалось утихомирить – местное население даже пришлось эвакуировать. На месте аварии образовался каньон, похожий на метеоритный кратер. Постепенно он заполнился соленой водой, на местности снова стало спокойно, а удивительное озеро – маленькая копия Мертвого моря – продолжает свое существование.Первоначально оно было очень соленым, сейчас уровень соли понизился, но плавать в водоеме по-прежнему невозможно, в воде не обитает живность. Озеро имеет невероятно красивый цвет – светло-лазурный, поэтому здесь могут получится потрясающие фотографии.Еще один примечательный памятник природы Украины – Голубые озера в селе Олешня Репкинского района Черниговской области. Благодаря тому, что ранее здесь проводилась добыча кварцевого песка, вода всегда сохраняет насыщенный синий цвет. Еще большей живописности этим местам добавляет то, что озера обрамляет густой сосновый лес. Площадь самого большого из водоемов – 25 гектаров.Учтите, что озера – очень популярны, поэтому жилье лучше бронировать заранее. Также здесь можно остановиться с палаткой.Неподалеку от села Мигия (или Мигея) в Первомайском районе Николаевской области находится свое Голубое озеро. В советские годы здесь были разработки гранита, каменоломни. В один прекрасный день во время обычных работ из-под земли забили источники. Вода прибывала стремительно, и за несколько дней карьер был наполнен водой, а на его дне осталась много техники, включая экскаватор.За десятилетия ландшафт озера преобразился, стерлись следы человеческого вмешательства и карьер приобрел вид красивого озера с каменными склонами, за что и получил соответствующий статус. озера.Как и в случае со многими участниками этой подборки, ранее на месте озера велась добыча гранита. С течением времени ландшафт карьера немного поменялся и он превратился в озеро с красивыми каменными склонами.Кстати, именно здесь, в Первомайском районе, начинается заповедник, известный как Бужский Гард, входящий в почетный список «Семи природных чудес Украины». Он раскинулся на площади в 6138,13 га. Сюда входят и несколько соседствующих каньонов: Арбузинского, Первомайского, Вознесенского и Доманевского. Последние два почему-то не особенно известны туристам, хотя они не менее живописны, чем первая пара.В Ривненской области тоже есть водоем с водой изумрудного оттенка – это карьер с базальтовыми столбами возле села Базальтово Костопольского района. Это место славится основательными залежами базальта. Четыре из пяти местных шахт работают по своему прямому назначению, а вот пятая свое уже отработала – ее затопили и теперь она превратилась в самый живописный водоем Ривненской области.Мели в этом озере почти нет. Глубина карьера достигает девяти, а в некоторых местах и 15 метров. Вследствие того, что вода отличается высокой концентрацией минералов, она приобрела ярко выраженный голубой оттенок. Посередине карьера находится небольшой островок, который местные жители называют Островом любви.Кстати, в шахте по соседству снималась финальная сцена украинского фильма «Поводырь».В тридцати километрах от Львова, возле села Дроговиж, что в Николаевском районе Львовской области, находится озеро Задорожное, которое в народе называют Байкалом. Образовалось оно в 1974 году в результате затопления Дроговижского известнякового карьера.Сейчас озеро Задорожное впечатляет своими размерами, шикарными пляжами и чистейшей водой бирюзового цвета. Основная часть пляжей расположена на западной стороне, а напротив – дачные кооперативы.В последнее время на берегу появляется множество частных пляжей, фактически ограничивающих доступ к водоему простым отдыхающим. Вокруг озера имеется ряд баз отдыха с беседками, мангалами, лежаками, завозным песком, туалетом, душем, другими удобствами и современным сервисом. В высокий сезон отмечается огромный поток любителей пляжного релакса.