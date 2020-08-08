Укрываться зимним одеялом летом – все равно что носить зимнюю одежду. Каким же должно быть летнее покрывало и на что обратить внимание при выборе?

Прохлада бывает разной. Летние холода более влажные, поскольку воздух в доме не подсушен батареями, а окна зачастую открыты. Кроме того, летняя температура неоднократно меняется – вечерняя жара, ночной холод, утренняя духота. С учетом этих особенностей производители и создают специальные одеяла для теплого периода, способные справиться с обилием влаги и температурными перепадами.Летнее одеяло должно отвечать следующим критериям:– водухопроницаемость;– гигроскопичность;– небольшой вес;– вентилируемый чехол;– способность выдерживать частые стирки.Хорошее одеяло для лета быстро впитывает лишнюю влагу и так же быстро ее отдает, поэтому постель не парит. Оно тонкое, податливое, износостойкое и не занимает много места.Что касается наполнителя, то в летнем варианте чаще всего предпочтение отдается одеялам с филлерами из натуральных материалов, поскольку синтетика не впитывает влагу и может электризоваться, притягивая пыль. Чехол изделия также должен быть выполнен из прочной, но вентилируемой ткани.Большим спросом пользуются модели с такими растительными наполнителями, как бамбук, хлопок, эвкалипт, лен, морские водоросли. Подобные покрывала достаточно легкие, податливые, хорошо абсорбируют и вентилируются. Но главное – они достаточно просты в уходе, в отличие от невесомых шелковых одеял, которые нельзя стирать ни в машинке, ни вручную. Водоросли, бамбуковое и эвкалиптовое волокно обладают натуральными бактерицидными и антисептическими свойствами, что способствует гигиене постели. Растительные волокна редко вызывают аллергию сами по себе, плюс малопривлекательны для насекомых, поэтому рекомендованы для использования и взрослым, и детям.Среди летних одеял есть и шерстяные изделия — их преимущество не только в натуральности, но и в возможности обеспечивать так называемое сухое тепло. Шерсть хорошо греет и способна отлично абсорбировать, оставаясь сухой на ощупь – такие одеяла станут отличным выбором при влажном климате с холодными ночами.Волокна наполнителя должны удерживаться на месте качественной простежкой. Однако со временем наполнитель все равно сбивается и смещается внутри чехла, особенно если вы сушите изделие вертикально. Поэтому многие предпочитают покупать не стеганые модели, а так называемые одеяла без наполнителя — плотные пледы, покрывала, толстые махровые простыни. Тканые покрывала более формоустойчивые и, соответственно, износостойкие.Если вы ищете самое тонкое одеяло, вам подойдут модели без наполнителя. Но стоит понимать, что и греют такие изделия хуже, поэтому разумным выбором стает приобретение и одеяла, и пледа — для разной погоды. Хорошим выбором станут хлопковые или бамбуковые изделия, которые приятны на ощупь, быстро впитывают влагу и так же быстро сохнут.