Готовые хлопья, которые нам с таким старанием навязывает реклама, на самом деле вовсе не являются полезными продуктами. В них содержится большое количество простых углеводов, которые ведут к набору лишнего веса и вредят здоровью.

Не лучшая идея начинать день с мясные переработанных продуктов, таких как сосиски и колбаса, а также белого хлеба, считает врач-диетолог Лидия Ионова. Регулярное употребление сосисок, сарделек и бекона вообще следует ограничить, поскольку они провоцируют развитие рака.В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку. Кроме того, следует избегать промышленных соков и газировки, — сказала Ионова.— Не приносит пользы и белый хлеб, его лучше заменить на зерновой.— Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы, — поясняет эксперт в питании.Всем этим не полезным продуктам можно найти альтернативу в виде гречневой крупы, коричневого риса или булгура. А вместо бутерброда с колбасой, лучше приготовить блюда из запеченного мяса птицы или рыбы.Самым же полезным завтраком, по мнению диетолога, является омлет. Особенно, если добавить в него овощи.