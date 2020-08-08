В восьми украинских городах, в том числе и в Харькове, в преддверии местных выборов откроются выставки «Музей избирательного трэша», где будут представлены самые яркие образцы подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара – от 1990-х до наших дней.

Выставки будут работать в Харькове, Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.– Зрители увидят концентрированный избирательный мусор. То, как политики получают голоса не за программы, опыт и воплощенные проекты, а за гречку, подарки и обещания. Фактически голоса избирателей покупают за копейки, чтобы потом распоряжаться их миллионными налогами, – говорит координатор движения «Честно» Вита Думанская.– В эпоху всеобъемлющего популизма и разнообразия инструментов продажной политики крайне важно рассказывать аудитории о средствах, которые могут использовать кандидаты во время избирательной кампании, чтобы «купить» голос избирателя. Мы стремимся высмеять культ «гречкосеяния» и вернуть уважение к институту выборов в Украине, – комментирует генеральный продюсер регионального вещания «Суспільного» Мария Фрей.Организаторы призывают передавать в «Музей избирательного трэша» образцы подарков от политиков и политической рекламы.– На данном этапе мы собираем буквально все, что имеет брендирование политических партий: открытки, полиэтиленовые пакеты из-под подарков, школьные принадлежности, аптечки, концертные афиши, одежду – этот список неисчерпаем. Приносите потенциальные экспонаты в филиал «Суспільного»в одном из перечисленных восьми городов или присылайте «Новой почтой». Чтобы получить адрес для отправки, пишите на странице музея в «Фейсбуке»: facebook.com/trashmuseum, – говорит представитель по коммуникации движения «Честно» Ирина Чабан.В Харькве музей откроется 17 августа в помещении «UA: Харьков» по адресу: площадь Свободы, 5.Выставка «Музей избирательного трэша» – не агитационный проект. Образцы рекламы от разных политических сил будут демонстрироваться исключительно с просветительской целью.