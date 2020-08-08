Настоящий фокусник всегда оставляет своего зрителя в легком недоумении: как такое вообще возможно? Эксперты портала Tripmydream приглашают посмотреть семь кинолент, которые помогут заглянуть за ширму таинственной профессии.

«Гудини»

«Невероятный Берт Уандерстоун»

«Иллюзия обмана»

«Воображариум Доктора Парнаса»

«Магия лунного света»

«Оз: великий и ужасный»

«Есть там кто-нибудь?»

США, Канада, драма, биография, 2014 г.Это история человека, который стоял у истоков ремесла иллюзиониста. Именно Гарри Гудини первым показал миру, что фокусы – это не только голуби из рукавов, а захватывающее дух зрелище, которое иногда кажется зрителю игрой со смертью. Он самостоятельно придумывал и воплощал на сцене сложнейшие номера, над разгадкой которых другие иллюзионисты бились годами. И несмотря на то что поклонники обожали Гудини, все же при жизни он был нередко порицаем обществом.В трехсерийном телефильме исполнитель главной роли Эдриан Броуди самостоятельно исполнил все трюки.США, фэнтези, комедия, приключения, 2013 г.В фильме показано увлекательное противостояние двух фокусников из разных миров. Один из них – Берт Уандерстоун, который много лет выступал в залах Лас-Вегаса и уже успел приесться публике своим чопорным видом и скучными номерами. Второй – представитель «новой волны», дерзкий и непредсказуемый уличный иллюзионист Стив Грэй, который отказывается играть по правилам. Берт чувствует в Стиве конкуренцию и это провоцирует его на обновление образа и поиск новых путей привлечения зрителя.В небольшом эпизоде фильма появился знаменитый фокусник Дэвид Копперфильд.США, Франция, триллер, криминал, детектив, 2013 г.Если задуматься, то талантливый фокусник может стать гениальным преступником: исчезнуть так, чтобы никто не успел понять, или появиться так, чтобы все гадали, откуда он взялся, а также использовать мастерство умелых рук, чтобы зрителям оставалось лишь ошеломленно моргать.Именно такая простая мысль пришла в голову некоему тайному злоумышленнику, который решил собрать вместе четырех прославленных иллюзионистов, чтобы совершить невероятное ограбление.Лента получила продолжение в 2016 году.Великобритания, Франция, Канада, фэнтези, приключения, комедия, детектив, 2009 г.По миру странствует удивительный аттракцион от некоего доктора Парнаса. Любой желающий, пройдя через его зеркало, сможет стать свидетелем собственных фантазий, воплощенных в жизнь в преумноженной и более яркой форме. Сам Доктор живет на свете уже много столетий, и никто не знает, что за этим даром стоит проклятие высших темных сил. Чтобы оставаться в живых, Парнасу нужно отдавать зловещему мистеру Нику каждую свою дочь, едва она достигнет шестнадцатилетия. Час Х близится для самой юной наследницы иллюзиониста – рыжеволосой красотки Валентины. И он готов практически на все, чтобы она избежала этой участи.Колин Фаррелл, Джонни Депп и Джуд Лоу согласились доиграть за умершего Хита Леджера его роль в ленте, передав свои гонорары в пользу его дочери.США, Франция, мелодрама, комедия, 2014 г.Эта история произошла в 20-х годах прошлого века в излюбленном месте отдыха европейских богачей – на Лазурном берегу во Франции. Именно сюда по просьбе влиятельных друзей отправился уважаемый иллюзионист Стэнли Кроуфорд. Его опыт и наметанный глаз должны помочь разоблачить шарлатанку Софи, которая утверждает, что умеет общаться с духами. И нужно сказать, девушка оказалась весьма убедительной.Сразу двое исполнителей главных ролей в фильме, Эмма Стоун и Колин Ферт, являются обладателями премии «Оскар».США, фэнтези, приключения, комедия, семейный, 2013 г.Многие слышали историю о всемогущем волшебнике, к которому отправились за исполнением своей мечты герои знаменитого детского произведения. В фильме «Оз: великий и ужасный» проливается свет на то, кто он такой и как в своей время сам очутился в таинственном крае.Главный герой ленты – неудачливый фокусник Оскар Диггз, который убегает от преследователей на воздушном шаре. Захваченный шквальным ветром, он уносится в волшебную страну. Там его принимают за спасителя из пророчества, который обладает достаточной силой, чтобы свергнуть зловещую ведьму, досаждающую местным жителям уже много лет. Диггз вынужденно подыгрывает, не решаясь сказать, что его магия – не более чем шоу.Главную роль в фильме мог сыграть Джонни Депп, однако он отказался от проекта в пользу фильма «Одинокий рейнджер».Великобритания, драма, 2008 г.У Эдварда, 11-летнего мальчишки из небольшого британского городка, достаточно необычный круг общения для его возраста. Большинство его новых друзей и знакомых – обитатели дома престарелых, владельцами которого являются родители мальчика. Юный герой с детства привык к мысли, что жизнь быстротечна, а старость грустна и неприятна.Разбавить пессимистическое настроение ему помогает новое знакомство – пожилой фокусник кажется столь же раздосадованным всем происходящим, как и Эдвард, поэтому они быстро находят общий язык. Более того, они находят неожиданное облегчение в общении друг с другом.Зритель впервые увидел ленту на международном кинофестивале в Торонто.