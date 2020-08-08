Предварительно, причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 7 августа в 11:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного дома в селе Липянка, Красноградского района."К месту происшествия выехали оперативное отделение 43-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области. На момент прибытия во дворе горел легковой автомобиль «Opel Vectra» 1990 года выпуска. Пламя от него перекинулось на фронтон, крышу деревянной летней кухни и распространилось на площадь 12 кв.м. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось остановить дальнейшее распространение огня и спасти кухню от полного уничтожения", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.В ГСЧС уточнили, что не обошлось и без пострадавших. Пытаясь самостоятельно справиться с пожаром, хозяин машины и дома, мужчина 1965 года рождения, получил легкие ожоги.Спустя чуть более часа после вызова, пожарным удалось полностью потушить возгорания.