Причина пожара устанавливается специалистами.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 7 августа в 16:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Глушковка Купянского района. Там горела крыша летней кухни и две хозяйственные постройки."К месту пожара немедленно было направлено отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области. На момент его прибытия площадь пожара уже составляла 45 кв.м. и существовала угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом и гараж. Спасатели оперативно подали на тушение огня 2 пожарные стволы и не допустили этого.В 17:15 пожар удалось локализовать и в 18:20 - полностью ее погасить", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям