В результате ДТП пострадал один из участников аварии.

Как сообщает пресс-служба национальной полиции, 7 августа около 14:30 на проспекте Независимости в Изюме произошло лобовое столкновение мопеда и автомобиля «Volkswagen» под управлением 39-летнего жителя села Оскол.В результате аварии 30-летний водитель мопеда с травмами был доставлен в Изюмскую центральную городскую больницу, однако позже мужчина от госпитализации отказался.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины