С телесными повреждениями в больницу доставили пенсионера.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, утром на Нетеченской набережной произошло ДТП."Полицейские предварительно выяснили, что неустановленный грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением 39-летнего водителя. В результате легковушка выехала на встречную полосу движения, где въехал в автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 67-летнего водителя. Последнего доставили в больницу", - прокомментировали в полиции.Информацию о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.