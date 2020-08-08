Чтобы в полной мере насладиться звездопадом, желательно уехать подальше от ярких источников света, лучше всего – за город.

По словам ученых, в этом году метеорный поток Персеиды уже начал свою активность. Первые "звезды" начали падать на Землю еще в середине июля. Однако максимальная активность ожидается с 11 на 13 августа, а продлится метеорный поток до 24 августа.Плохой новостью является то, что Луна будет достаточно яркой и затмит своим светом не слишком яркие метеоры - но это гораздо лучше, чем прошлогодняя полная Луна. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы.