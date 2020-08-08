Накануне журналист программі «Схеми: корупція в деталях» Михаил Ткач сообщил, что обнаружил дома признаки установки устройства для прослушивания.

Как сообщает Радио Свобода , Михаил Ткач сегодня ночью сообщил, что обнаружил у себя дома признаки устройства прослушивания. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.«Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют «сверлиться». Сегодня понял, что это значит», - написал он.На защиту журналиста сразу приехали коллеги Михаила, а также адвокат Анатолій Попов, который был доверенным лицом Юлии Светличной на выборах в 179 избирательном округе.«Сегодня журналист Михаил Ткач установил, что в его доме вероятно было установлено прослушивающее устройство. По крайней мере, мы увидели места для их закладки. Следственно-оперативная группа сняла с места происшествия образцы из материалов, которые, похоже, являются строительными - и которые, очевидно, использовались для маскировки сделанных отверстий для закладок таких прослушивающих устройств», - рассказал адвокат журналиста Анатолий Попов.«Правоохранители могли на месте безотлагательно провести обыск, изъяв все вещи, которые они найдут. Но пока не сделали этого. К сожалению, мы не смогли также решить вопрос об охране места происшествия для сохранения возможных вещественных доказательств. И поэтому пострадавшие теперь сами должны у нас организовывать сохранность - определенное время по крайней мере, пока органы полиции не устроят это должным образом», - сообщил адвокат.Попов заявил, что ожидает регистрации уголовного производства по статьям за препятствие журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь, а также скорейшего осмотра квартиры Михаила Ткача на предмет возможного наличия профессионального оборудования для слежки за журналистом.