Народный депутат Украины Юлия Светличная приняла участие в заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

– Встретились онлайн с коллегами из Конгресса региональных властей Совета Европы. Отстаиваем наши интересы! Подчеркивала и подчеркиваю безальтернативность европейского курса Украины, – сообщила Юлия Светличная. – Как вице-президент Палаты регионов инициирую усиление регионального сотрудничества, активизацию взаимной поддержки бизнеса во время пандемии и усиление взаимодействия с европейскими финансовыми институтами.

По словам народного депутата, отдельно поднимался вопрос прозрачности и законности политических процессов во время предстоящих местных выборов в Украине.

– Пригласила коллег из СЕ для мониторинга этого процесса, прежде всего, в Харьковской области, – отметила Юлия Светличная.

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