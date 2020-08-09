Большинство людей не задумываются о том, что белье имеет сезонность, и это в корне неправильно. Даже незначительное присутствие синтетических компонентов, которые зимой и осенью не причинят особого вреда, летом могут вызвать аллергические реакции и просто неприятные ощущения. Как же выбрать комфортное летнее белье?

Летние постельные принадлежности должны быть натуральными. Рассмотрим наиболее выгодные и безопасные материалы для летнего постельного белья.Контакт льна с кожей не только не наносит вреда, но и оказывает заживляющее действие. Когда прикасаешься к этой ткани, она кажется немного шероховатой, и именно благодаря своей текстуре льняная ткань массирует кожу, не вызывая неприятных тактильных ощущений. Кроме того, лен отлично впитывает влагу и не препятствует проникновению свежего воздуха. Для постельного белья единственным минусом является то, что материал быстро мнется.Этот материал изготовлен из специальной сплетенной хлопчатобумажной пряжи. Ситец, как и лен, обладает высоким коэффициентом гигроскопичности и свободно пропускает воздух. Но кроме этого, такой вид ткани характеризуется низкой сминаемостью, не электризуется и, что особенно важно для летнего периода, быстро сохнет после стирки.Сатиновое постельное белье имеет яркий дизайн. Этот материал изготавливается путем переплетения двойных хлопковых нитей, что придает изделию легкий блеск. В отличие от предыдущих тканей, сатин обладает повышенной прочностью, не выцветает и не деформируется даже после многочисленных стирок. Несмотря на то что ткань очень плотная, она обладает охлаждающим эффектом, что необходимо в условиях изнуряющей летней жары.В составе белкового волокна, из которого изготовлен шелк, находится аминокислота 18, которая благотворно влияет на состояние кожи. Натуральный шелк — натуральный антисептик. Он не вызывает аллергии и, кроме того, на его поверхности быстро погибают бактерии и микробы. Однако главным преимуществом шелка, делающего одежду и белье из этого материала лучшим продуктом для летнего периода, является охлаждающий эффект. Благодаря особой текстуре шелка немного понижается температура тела.– это экзотическая гигантская трава, из которой на Востоке делается буквально все: посуда, мебель, игрушки, лодки и даже текстиль для дома. Бамбук перерабатывается в очень тонкие волокна, что идеально подходит для создания мягкого и приятного на ощупь льна. Поскольку ткань бамбука отличается пористой структурой, материал мгновенно впитывает воду и создает благоприятные условия для сна даже при самой высокой температуре. Постельное белье из бамбука очень легкое и тонкое, что делает его сухим после стирки всего за несколько минут.Эксперты советуют для спокойного сна выбирать постельное белье красных, желтых, зеленых, оранжевых и голубых тонов. Может показаться, что яркие цвета – такие, как красный, оранжевый и желтый, – могут спровоцировать волнение и, конечно, не подходят для постельных принадлежностей. На самом деле красные и оранжевые тона, как правило, снижают кровяное давление, поэтому человек засыпает быстрее; желтый цвет помогает бороться с плохим настроением, а зеленые и синие краски оказывают успокаивающее действие и обеспечивают хороший ночной сон.