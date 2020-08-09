Уже через полтора года в Украине могут ввести классический суд присяжных. Кто может получить повестку явиться в суд в качестве присяжного и какую защиту им гарантируют?

В украинском обществе есть запрос на справедливость и одна из ее моделей – классический суд присяжных. Государство по отдельным категориям дел дает возможность обществу решать вопрос и фактически быть причастным к установлению справедливости.По словам юриста Романа Чумака, в Украине уже практикуется нечто подобное.– Народные заседатели. Это люди, которые избираются в районах и в случае необходимости наравне с судьей принимают участие в рассмотрении дела. Такая практика действует в делах о признании человека недееспособным, допустим, вследствие какого-то заболевания. Однако по факту все это превратилась в формальность, – отмечает юрист.В Украине же хотят ввести суд присяжных в его классическом представлении – таком, как можно увидеть в американских фильмах.– Присяжные в составе 12 человек определяют виновность или невиновность человека, причем решение присяжных должно быть единогласным, а уже размер наказания назначает судья, – рассказывает Роман Чумак.Однако на реализацию этой концепции, по словам Романа Чумака, нужны колоссальные средства.– Во-первых, необходимо создать условия. У нас не настолько много судов, располагающих помещениями, где можно посадить 12 присяжных. Кроме того, государству придется выплачивать присяжным определенное вознаграждение за время, потраченное в суде. В Соединенных Штатах, например, быть присяжным – это священная обязанность, как служба в армии. Можно ли будет отказаться в Украине – вопрос.Внедрять новацию в Украине планируется с дел, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы. Например, умышленное убийство.По словам заместителя министра юстиции Александра Бранчука, предполагается, что сначала будет не 12, а семь присяжных – в целях экономии. Согласно мировой практике их не может быть меньше шести.– Присяжными могут быть только граждане Украины от 30 до 65 лет. Все-таки присяжный должен иметь жизненную позицию, жизненный опыт. При наличии семи присяжных предусмотрено два дополнительных – на случай замены, если процесс будет длительным, – говорит замминистра. – Выбирать будут из 30 кандидатов. Определять кандидатов будет судебная администрация из реестра избирателей путем автоматической выборки. Им будут направляться повестки с приглашением явиться в суд в качестве присяжного. За каждый час, за каждый день присяжные будут получать соответствующее вознаграждение.В случае резонансных дел присяжным гарантируют защиту.– Это вопрос к органам правопорядка. Есть закон о защите участников уголовного судопроизводства. То есть им либо предоставят охрану, либо будет работать служба слежения, чтобы не привлекать к себе внимания, – поясняет Александр Бранчук.А вот можно ли гарантировать неподкупность присяжных?– Надеемся, что новый суд присяжных по англо-американскому опыту будет происходить очень быстро. В США, например, дело рассматривается максимум месяц, поэтому время, чтобы повлиять на присяжных, сокращается. У нас же дела могут длиться и полтора, и два года, – отмечает чиновник.Внедрить новацию в Украине планируют с 1 января 2021 года.