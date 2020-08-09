Утопление – третья по значимости причина смерти от непреднамеренных травм в мире: на него приходится 7% всех случаев смерти, связанных с травмами.

По оценкам специалистов ВОЗ, в мире ежегодно от утопления гибнут около 400 тысяч людей. Смертность от утопления наблюдается во всех странах и регионах, но на страны с низким и средним уровнем дохода приходится 95% случаев смерти от непреднамеренного утопления. Возраст — один из основных факторов риска. Самые высокие показатели смертности на воде отмечаются среди детей в возрасте до пяти лет. Наибольшему риску утопления подвергаются мужчины – общий показатель смертности среди мужчин вдвое выше аналогичного показателя среди женщин. Исследования ВОЗ позволяют предположить, что более высокие показатели утопления среди мужчин связаны с более частыми контактами с водой и рискованными формами поведения — купание в одиночку, употребление алкогольных напитков перед купанием, перемещение на небезопасных или перегруженных суднах, не имеющих спасательных средств.Доступ к воде – еще один фактор риска утопления. Повышенному риску подвергаются люди, которые занимаются промысловым рыболовством или любительской рыбной ловлей, использующие небольшие лодки в странах с низким уровнем дохода, считают в ВОЗ. Особой опасности подвергаются дети, живущие около источников открытой воды: возле канав, прудов, каналов или бассейнов.