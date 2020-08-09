С бессонницей в жаркие летние ночи поможет справиться охлаждающая подушка. Когда приходит время покупать такую подушку, варианты могут показаться бесконечными. Большинство, однако, основаны на одном из двух основных проектов.

Сначала подушка на основе специального геля была придумана, как противопролежневая. Ее использовали для неподвижных или малоподвижных людей, чтобы снизить количество опрелостей или пролежней. Основой такой подушки является медицинский специальный техногель. За счет структуры вещества у изделий есть эффект памяти. Они облегчают боль у людей с остеохондрозом, частыми болями в спине. Прохлада геля приятна в летнюю погоду.Когда голова касается такой подушки, не ощущается никакого давления со стороны. Появляется невесомость, при этом чувствуется стабильность субстанции. Интересен эффект легкого укачивания. Тот, кто лежит на охлаждающей подушке, будто ощущает мягкое покачивание на волнах. Это помогает быстрее уснуть, полностью расслабиться.По структуре изделие напоминает пчелиные соты. На одной стороне с гелем есть выпуклые ячейки. На одних моделях они квадратные, на других круглые или шестигранные. Есть варианты с дополнительной перфорацией, между ячеек несколько крупных отверстий.изготавливается из натуральных бамбуковых волокон, которые помогают сохранять температуру кожи головы. Большой плюс в том, что такие подушки гипоаллергенны, в бамбуковом наполнителе не заводятся пылевые клещи.Насколько бы износостойкими ни были растительные волокна, они быстро сминаются под регулярным давлением, поэтому большинство производителей добавляют в наполнитель полиэфирные волокна, которые позволяют подушке дольше оставаться упругой. Качественной считается модель, где натуральное сырье количественно превышает искусственные добавки, то есть бамбука должно быть не менее 60%.При желании можно найти и купить изделия со стопроцентной бамбуковой начинкой, однако необходимо быть готовым к тому, что они быстро спрессуются, потеряв пышность. Эксплуатировать такие аксессуары необходимо особенно бережно, избегать излишнего давления (например, при хранении не складывать другие вещи сверху).