Мой сын дружит с соседским мальчиком, у которого недавно обнаружили вшей. Как они перепрыгивают с человека на человека, можно ли их увидеть невооруженным глазом и как вылечиться? Борис Николаевич

У кровососа цепкие клешни

От вшей не застрахован даже чистюля

Вредной «живности» придется уделить внимание

Вши переносят серьезные инфекции

Педикулез, или вшивость – это специфическое паразитирование на человеке вшей, которые питаются его кровью. По словам специалистов, различают три вида вшей: платяные, головные, лобковые. Головные вши живут на волосяном покрове головы. Платяные большую часть времени прячутся в одежде и бывают на теле «хозяина» только несколько минут в сутки, когда сосут кровь. Лобковые вши поражают в основном кожу лобка и промежности, а иногда даже подмышечные впадины, брови и ресницы.Вши размножаются, откладывая яйца (гниды), которые держатся в корнях волос благодаря клейким выделениям. Через 3–8 дней из яиц вылупляются личинки, которые через три недели становятся полноценно развитыми. Они имеют коричневый, серый или светло-желтый цвет, их размер – 0,5–6 мм. Благодаря трем парам ножек паразит цепляется к волосам хозяина, а клешнями удерживается на теле. Вша имеет ротовой колюще-сосущий аппарат и хорошо развитые слюнные железы. Во время сосания протыкает кожу хоботком, что сопровождается зудом на коже человека.Вши не летают, не прыгают, а только ползают (скорость их перемещения – 30 сантиметров в минуту), поэтому заражение происходит только при прямом контакте: при соприкосновении волос, использовании зараженных вещей (шапок, полотенец, постельного белья, расчесок), во время пребывания на вокзале, в общественном транспорте, в поездах и других местах, где есть условия для перехода вшей от завшивленного человека к здоровому и отсутствуют условия для гигиены. Чтобы заразиться, достаточно положить голову на подушку или переночевать на постели, где перед этим спал завшивленный человек. Из-за тесного контакта в коллективах педикулезом нередко заражаются дети в детских садах, школах.Вшивость — как правило, показатель низкой санитарной культуры и результат пренебрежения гигиеной. Однако от вшей не застрахован даже чистоплотный человек. Обычно считают, что вшам «нравятся» в основном люди без определенного места жительства. Ничуть не бывало: у обычных людей педикулез встречается тоже довольно часто, причем, как выясняется, вши даже чаще выбирают опрятную голову: им легче проткнуть хоботком чистую кожу.Больные постепенно привыкают к зуду, не обращают внимания на дискомфорт и заражают здоровых людей. Между тем без лечения педикулез не пройдет, предупреждают специалисты.Обычное мытье волос шампунем без специальных препаратов и стирка белья без кипячения от вшей и гнид не избавит. В аптеках продаются противопедикулезные средства — шампуни, мази, аэрозоли. Часть гнид после обработки может выжить, поэтому их нужно удалять механически. К слову, препараты от вшей очень токсичны: многие из них противопоказаны беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, аллергикам и людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей.При поражении платяной вошью белье и одежду кипятят или обрабатывают паром. Правда, такая процедура не всегда производит на вшей «убийственное впечатление». Самым действенным считается обеззараживание одежды и белья в пароформалиновой камере, в которой сочетаются высокотемпературная и химическая обработка.Чтобы получить направление на обработку, нужно обратиться в поликлинику или кожно-венерологический диспансер.Вши опасны тем, что являются переносчиками возбудителя эпидемического сыпного тифа и волынской лихорадки.