На прошлой неделе подавился шашлыком – испугался, сейчас задохнусь. Теперь шашлык ассоциируется у меня с ужасом, который тогда пережил. Как правильно помочь человеку, если он подавился? Андрей

Непроходимость дыхательных путей инородным телом, как правило, случается во время приема пищи, объясняют специалисты Министерства охраны здоровья Украины. Она бывает частичной и полной. При частичной непроходимости на вопрос: «Вы подавились?» пострадавший в состоянии сказать «Да». Он может говорить, кашлять, дышать. При полной непроходимости дыхательных путей пострадавший не способен ответить на вопрос, только кивает. Он не может дышать, а лишь хрипит, пытаясь кашлять, может потерять сознание. Если у пострадавшего признаки частичной непроходимости легких, пусть продолжает откашливаться. При удачной попытке осмотрите пострадавшего, при необходимости вызовите скорую медицинскую помощь.Если наблюдаются признаки полной непроходимости дыхательных путей, нужно переходить к оказанию экстренной медицинской помощи, советуют специалисты. Если налицо признаки полной обструкции дыхательных путей и сохранено сознание, нужно нанести пять ударов по спине. Для этого нужно стать сбоку и чуть сзади, затем, поддерживая грудную клетку одной рукой, наклонить человека максимально вперед, чтобы при смещении инородное тело вышло через рот, а не опустилось глубже в дыхательные пути.Нанесите пять резких скользящих ударов вперед между лопатками основой другой руки. Если степень непроходимости дыхательных путей не уменьшилась, выполните пять абдоминальных толчков. Для этого нужно встать сзади пострадавшего и обхватить верхнюю часть его брюшной полости — сжать ладонь в кулак и поместить его между пупком и грудной клеткой. Захватить кулак другой рукой и резко нажать внутрь и вверх. Повторить пять раз. Если степень обструкции не уменьшилась, поочередно ударяйте пять раз по спине и делайте пять абдоминальных толчков. Если пострадавший теряет сознание, осторожно положите его на землю, немедленно вызовите скорую помощь, начните проведение сердечно-легочной реанимации.Медики МОЗ предупреждают: очень важно не перепутать непроходимость дыхательных путей с инфарктом миокарда, судорогами или другими состояниями, которые тоже могут привести к внезапному нарушению дыхания или потере сознания.