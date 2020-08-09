В результате взрыва мужчина получил тяжелейшие травмы, от которых скончался.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, днем, 8 августа, во дворе своего дома в поселке Семеновка Первомайского района, 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь."С травматической ампутацией ног и левой руки мужчина был срочно доставлен в харьковской больнице. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь.Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в полиции.