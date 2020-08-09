Снаряды выявили в Харьковском и Изюмском районах области.

Как рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям, 8 августа пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения провели техническое обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском и Изюмском районах области.

Всего было уничтожено 39 взрывоопасных предметов, среди которых 34 минометных мины и 5 артснарядов разного калибра. Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

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