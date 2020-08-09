Вследствие происшествия обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, 9 августа в 3:26 в полицию поступило сообщение о конфликте в такси. 35-летний водитель заявил, что подвозил клиента до проспекта Науки. Когда пришло время оплатить услугу, неизвестный отказался от расчета и сделал в сторону водителя несколько выстрелов."Прибыв по указанному адресу, экипаж патрульных полицейских обнаружил на месте происшествия 31-летнего гражданина, на которого указал заявитель.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. При осмотре прилегающей территории полицейские обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз. Вещественные доказательства изъяты", - рассказали в ведомстве.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.