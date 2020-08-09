Предлагаем вашему вниманию основные события, которыми жил город 3 - 9 августа.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского.С начала года задолженность по заработной плате в Харьковской области выросла на 27% и составила рекордных 468 миллионов гривен.В областной государственной администрации подтвердили факт задержания чиновника.По словам нардепа, у людей накопилось много вопросов, требующих реакции властей.По версии полиции, мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.Количество новых случаев COVID-19 - более 140 за сутки.Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал.Стали известны подробности пожара на переулке Карпатском.Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.