Предлагаем вашему вниманию основные события, которыми жил город 3 - 9 августа.Патрульному, который открыл стрельбу во время погони и ранил мужчину, грозит до десяти лет лишения свободы
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского.
Харьковская область среди лидеров антирейтинга по невыплате заработной платы
С начала года задолженность по заработной плате в Харьковской области выросла на 27% и составила рекордных 468 миллионов гривен.
Новый глава Департамента ХОГА попался на взятке 1,3 миллиона гривен
В областной государственной администрации подтвердили факт задержания чиновника.
«Люди терпеть долго не будут»: Светличная встретилась с аграриями и представителями громады Краснограда и Кегичевки
По словам нардепа, у людей накопилось много вопросов, требующих реакции властей.
В Харьковской области полицейские задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
По версии полиции, мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
«Харьковская область вряд ли останется в Зеленой зоне из-за роста заболеваемости», - Любовь Махота
Количество новых случаев COVID-19 - более 140 за сутки.
Стоимость фруктов и овощей на Центральном рынке Харькова бьет рекорды (видео)
Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал.
В Харькове сгорел швейный цех
Стали известны подробности пожара на переулке Карпатском.
В Минздраве заявили, что Харьковская область ошибочно попала в красную зону опасности эпидситуации COVID-19
Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.