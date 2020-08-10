Животное упало в заброшенный технический колодец.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 9 августа в 15:30 на номер «101» поступило сообщение от жителя Валковского района, который просил помочь ему вытащить корову с заброшенного технического колодца."К месту вызова прибыли спасатели 59-й пожарно-спасательной части из Валок. Сотрудники службы спасения приняли решение поднимать корову с помощью специальных мягких строп и бандажа из ямы глубиной около 2 метров. Спасатели закрепили животное веревками, а хозяин на своем тракторе потихоньку вытащил из колодца. Животное значительных травм не получило. На проведение спасательной операции потребовалось около часа", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.