Пожарные ликвидировали возгорание в Дергачевском районе.

9 августа о 12:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в дачном доме садового общества «Строитель» в Малой Даниловке Дергачевского района Харьковской области."К месту происшествия были направлены два отделения 32-й пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных горела пристройка к дачному дому на площади 30 кв.м. В 12:35 пожар был локализован, а в 13:15 полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.