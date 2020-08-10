По состоянию на 10 августа область не соответствует критериям для перехода к следующему этапу смягчения карантина.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
 
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19. На сегодняшний день Харьковская область этим критериям не соответствует.


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