Троллейбусы №20 и 31 две недели не будут ходить, а №19 и 35 - курсировать по измененному маршруту

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в связи с реконструкцией Коммунального путепровода движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского, запрещено с 10 по 22 августа.На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;: не ходят.