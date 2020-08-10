За угон двух автомобилей и мотоцикла задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, 7 августа в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница поселка Пересечное с заявлением о том, что от дома в городе Дергачи неизвестный незаконно завладел автомобилем "ВАЗ - 2103".Во время проведения розыскных мероприятий полицейские установили личность автоугонщика и задержали 47-летнего местного жителя, а похищенный автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку."Во время проведения досудебного расследования выяснилось, что мужчина причастен еще к двум преступлениям, связанным с похищением транспортных средств. Так, 3 августа в вечернее время во дворе дома по улице Каштановой он завладел мотоциклом "ЯВА-350", а 24 июля от дома по улице Культуры злоумышленник совершил угон автомобиля ВАЗ-2103", - рассказали в ведомстве.Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время мужчина задержан.