Владельцы незаконного бизнеса успели заработать более 4 млн гривен на продаже фальсификата.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, накануне правоохранителям поступили материалы о причастности должностных лиц государственного предприятия «Дублянский спиртовой завод» в организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия с целью личного обогащения."В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности, лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями аннулированы, лицензию на производство спирта этилового и биоэтанола, а также лицензию на продажу спирта этилового, биоэтанола и алкогольных изделий не получало. Однако, должностные лица государственного предприятия осуществляют незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43-летняя женщина", - сообщили в ведомстве.По версии следствия, руководитель организовала незаконное производство дезинфицирующих средств, которые продавали через Интернет и сеть аптек в Харькове.По предварительной информации на научно-производственном предприятии хранится около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции.В настоящее время проводятся санкционированные обыски общества с ограниченной ответственностью.