Причина пожара устанавливается.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 9 августа года в 18:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Ковяги, Валковского района Харьковской области.Прибыв на место вызова пожарные установили, что на территории частного домовладения огнем была охвачена часть хозяйственной постройки на площади 20 кв.м."Существовала угроза распространения огня на жилой дом и большую площадь. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 19:13, и ликвидирован в 20:32", - сообщили в службе по чрезвычайным происшествиям.