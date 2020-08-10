Жители многократно обращались к властям, однако проблему там игнорируют.

Подробности в сюжете Телеканала "р1".


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