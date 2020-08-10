За право находиться на воле Андрей Винниченко заплатил 630 тысяч 600 гривен.

Как сообщают журналисты со ссылкой на Высший антикоррупционный суд, подозреваемы в получении взятки в размере 1 млн 320 тысяч гривен Андрей Винниченко вышел под залог в 630 тысяч 600 гривен.Напомним, что директора Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации подозревают в покушении на мошенничество и предложении неправомерной выгоды служебному лицу. Следствие установило, что в обмен на деньги чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям.