Прокуратура сообщено о подозрении чиновнику Купянского городского совета по статье за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что чиновница вступила в сговор с другими лицами с целью завладения бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции котельной в Купянске."Указанное лицо получила поддельную сметную документацию по техническому переоснащению котельной по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование и подписала ее. В результате общая стоимость строительства возросла на сумму почти 2 млн грн.Вследствие неправомерных действий фигурантки на расчетный счет предприятия-подрядчика избыточно перечислено более 400 тысяч гривен бюджетных средств, полученных за счет субвенции облгосадминистрации. Соответственно, нанесен материальный ущерб бюджету на указанную сумму", - рассказали в ведомстве.