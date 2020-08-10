В аэропорту теперь можно пройти тестирование на COVID-19

Подробности в сюжете телеканала "р1"


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Новая дорога и детская площадка: Светличная посодействовала долгожданному строительству в Казачьей Лопани

События