Не менее чем разрушение памятников архитектуры внешний вид Харькова портят надписи и реклама наркотиков на зданиях. В этом году коммунальщики закрасили уже более две тысячи следов вандалов. Впрочем, эта борьба непрерывна.

Центр города Харькова, улица Мироносицкая, 91. Сегодня двор жилого дома опрятный и полит водой, а арка тщательно зарисована краской, только показательно оставили пару надписей, один из которых - адрес сайта продажи наркотиков. Такие рисунки появляются на стенах дома довольно часто - говорят местные жители.Подробности в сюжете Вечірніх Новин"