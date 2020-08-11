В ДТП пострадала 20-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, сообщение об аварии между окружной дорогой и улицей Залютинской поступило в полицию 10 августа около 20:10.На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 20-летняя девушка - водитель "Ford", не справилась с управлением и выехала на обочину, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате аварии харьковчанка получила телесные повреждения и была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи."Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ДТП", - рассказали в ведомстве.