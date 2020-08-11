Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям, 10 августа в 12:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Черниговское.Прибыв на место вызова спасатели обнаружили, что горит хозяйственная постройка на площади 30 кв.м."С помощью пожарного ствола в 13:19 пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить угрозу дальнейшего его распространения на соседние постройки. В 13:50 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет", - сообщили в ГСЧС.