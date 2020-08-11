Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры № 5 в интересах государства.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, ранее, между властями города и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор купли-продажи помещения, расположенного в Основянском районе Харькова. Согласно договоренностям, арендатор должен был отремонтировать здание за собственные средства, чего тот не сделал."Были нарушены требования ст. 18-2 Закона Украины «О приватизации небольших государственных предприятий», а именно компания не осуществила улучшения арендованного имущества за счет собственных средств в установленном порядке. Это стало основанием для направления соответствующего иска в суд", - прокомментировали в областной прокуратуре.