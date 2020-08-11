Спасатели ликвидировали возгорание на территории частного домохозайства.

По информации пресс-службы ГСЧС, 10 августа в 14:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Огульцы Валковского района. Прибыв на место происшествие спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем охвачена деревянная хозяйственная постройка площадью 60 кв.м., в которой хранилось у 12,5 тонн сена в тюках."Спасатели приложили максимум усилий, чтобы огонь не попал на жилой дом и другие постройки. В 15:25 пожар был локализован, а в 19:00 - полностью ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается", - сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.