Встреча пройдет возле палатки "Все для Перемоги" на площади Свободы.

Кандидат в мэры Харькова от команды Юлии Светличной Игорь Черняк пригласил всех желающих принять участие в открытой дискуссии, где он сможет не только ответить на все вопросы жителей города, но и пообщаться про идеи и видение развитие города."Откровенный и открытый диалог возле палатки на Площади Свободы. Пока еще не официальный кандидат, однако уже с видением и идеями.Приходите в этот четверг, в 19-00. Пообщаемся и подискутируем о развитии нашего любимого города!", - написал Черняк.